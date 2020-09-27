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Трамп висунув кандидатуру судді Верховного суду, яка має замінити померлу Рут Гінзбург

Неділя, 27 вересня 2020, 00:59

Президент США Дональд Трамп оголосив про номінацію консервативної Емі Барретт на посаду судді Верховного суду. Вона має замінити суддю Рут Гінзбург, яка належала до ліберального крила ВС.

Джерело: Reuters

Пряма мова Трампа: "Я виступаю сьогодні перед вами для того, щоби виконати мій вищий та найбільш важливий обов'язок перед Конституцією Сполучених Штатів – оголосити номінацію судді Верховного суду".

Деталі: кандидатуру Емі Барретт невдовзі має затвердити Сенат, де більшість складають республіканці. У випадку призначення Барретт, Верховний суд матиме у своєму складі 6 з 9 консервативних членів.

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Нагадаємо:

  • Рут Гінзбург померла 18 вересня. Їй було 87 років. Дочка емігранта з Одеси стала другою жінкою - членом Верховного суду США.
  • На своїй посаді вона стала символом ліберального крила Верховного суду. При її участі були прийняті рішення, які підтверджують право жінок на аборти, конституційність одностатевих шлюбів, права расових меншин.

Теми: ТрампСШАвибори


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