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Трамп висунув кандидатуру судді Верховного суду, яка має замінити померлу Рут Гінзбург

Неділя, 27 вересня 2020, 00:59
Трамп висунув кандидатуру судді Верховного суду, яка має замінити померлу Рут Гінзбург

Президент США Дональд Трамп оголосив про номінацію консервативної Емі Барретт на посаду судді Верховного суду. Вона має замінити суддю Рут Гінзбург, яка належала до ліберального крила ВС.

Джерело: Reuters

Пряма мова Трампа: "Я виступаю сьогодні перед вами для того, щоби виконати мій вищий та найбільш важливий обов'язок перед Конституцією Сполучених Штатів – оголосити номінацію судді Верховного суду".

Деталі: кандидатуру Емі Барретт невдовзі має затвердити Сенат, де більшість складають республіканці. У випадку призначення Барретт, Верховний суд матиме у своєму складі 6 з 9 консервативних членів.

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Нагадаємо:

  • Рут Гінзбург померла 18 вересня. Їй було 87 років. Дочка емігранта з Одеси стала другою жінкою - членом Верховного суду США.
  • На своїй посаді вона стала символом ліберального крила Верховного суду. При її участі були прийняті рішення, які підтверджують право жінок на аборти, конституційність одностатевих шлюбів, права расових меншин.

Теми: ТрампСШАвибори
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