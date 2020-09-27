Трамп висунув кандидатуру судді Верховного суду, яка має замінити померлу Рут Гінзбург
Неділя, 27 вересня 2020, 00:59
Президент США Дональд Трамп оголосив про номінацію консервативної Емі Барретт на посаду судді Верховного суду. Вона має замінити суддю Рут Гінзбург, яка належала до ліберального крила ВС.
Джерело: Reuters
Пряма мова Трампа: "Я виступаю сьогодні перед вами для того, щоби виконати мій вищий та найбільш важливий обов'язок перед Конституцією Сполучених Штатів – оголосити номінацію судді Верховного суду".
Деталі: кандидатуру Емі Барретт невдовзі має затвердити Сенат, де більшість складають республіканці. У випадку призначення Барретт, Верховний суд матиме у своєму складі 6 з 9 консервативних членів.
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Нагадаємо:
- Рут Гінзбург померла 18 вересня. Їй було 87 років. Дочка емігранта з Одеси стала другою жінкою - членом Верховного суду США.
- На своїй посаді вона стала символом ліберального крила Верховного суду. При її участі були прийняті рішення, які підтверджують право жінок на аборти, конституційність одностатевих шлюбів, права расових меншин.