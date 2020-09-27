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Трамп выдвинул кандидатуру судьи Верховного суда

Воскресенье, 27 сентября 2020, 00:59

Президент США Дональд Трамп объявил о номинации консервативной Эми Барретт на должность судьи Верховного суда. Она должна заменить судью Рут Гинзбург, принадлежала к либеральному крылу ВС.

Источник: Reuters

Прямая речь Трампа: "Я выступаю сегодня перед вами для того, чтобы выполнить мой высший и наиболее важная обязанность перед Конституцией Соединенных Штатов - объявить номинацию судьи Верховного суда".

Детали: кандидатуру Эми Барретт должен утвердить Сенат, где большинство составляют республиканцы. В случае назначения Барретт, Верховный суд будет иметь в своем составе 6 из 9 консервативных судов.

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Напомним: 

  • Рут Гинзбург умерла 18 сентября. Ей было 87 лет. Дочь эмигранта из Одессы стала второй женщиной – членом Верховного суда США.
  • На своей должности она стала символом либерального крыла Верховного суда. При её участии были приняты решения, подтверждающие право женщин на аборты, конституционность однополых браков, права расовых меньшинств.

Темы: ТрампСШАвиборы


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