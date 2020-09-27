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Нардеп від "Слуги народу" заявив про вихід з партії

Неділя, 27 вересня 2020, 02:27

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Галушко заявив, що виходить з партії. До Верховної Ради він обирався на 97 окрузі (Бровари).

Джерело: відеозвернення Галушко. "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Галушко заявив, що всі місця в списку "Слуги народу" в його окрузі продані, а заяви про боротьбу з корупціонерами і старими елітами залишилися тільки словами.

Пряма мова: "Володимире Олександровичу, в 2019 році я разом з вами йшов на вибори. Після обрання вас президентом я йшов разом з вами на вибори до Верховної Ради. Весь цей шлях пройшла зі мною команда однодумців, яка працювала за ідею, за зміну ставлення влади до людей. Минуло майже два роки, але, на жаль, нічого не змінилося".

Нардеп додав, що при недавньому скоєнні розподілі на райони, "виключно з політичним підходом, кулуарна політична гра керівництва "Слуги народу" ледь не знищила мой рідний Броварський район".

"А зараз на місцевих виборах всі місця в списках від партії" Слуга народу "були продані. І заклик йти на вибори боротися з корупціонерами і старими елітами, на жаль, просто слова. Для цього достатньо відкрити список кандидатів від партії" Слуга народу "в моєму окрузі. В таких політичних виборах ні я, ні моя команда брати участь не буде. Тому я, Галушко Микола, офіційно заявляю про вихід з партії "Слуга народу".

Теми: Слуга народуВерховна РадаЗеленський


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