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Нардеп от "Слуги народа" заявил о выходе из партии

Воскресенье, 27 сентября 2020, 02:27

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Галушко заявил, что выходит из партии. Он избирался на 97 округе (Бровары).

Источник: видеообращение Галушко. "Интерфакс-Украина"

Детали: Галушко заявил, что все места в списке "Слуги народа" в его округе проданы, а заявления о борьбе с коррупционерами и старыми элитами остались только словами.

Прямая речь: "Владимир Александрович, в 2019 году я вместе с вами шел на выборы. После избрания вас президентом я шел вместе с вами на выборы в Верховную Раду. Весь это путь прошла со мной команда единомышленников, которая работала за идею, за изменение отношения власти к людям. Прошло почти два года, но, к сожалению, ничего не изменилось".

Нардеп добавил, что при недавнем совершении делении на районы, "исключительно с политическим подходом, кулуарная политическая игра руководства "Слуги народа" едва не уничтожила мой родной Броварской район".

"А сейчас на местных выборах все места в списках от партии "Слуга народа" были проданы. И призыв идти на выборы бороться с коррупционерами и старыми элитами, к сожалению, просто слова. Для этого достаточно открыть список кандидатов от партии "Слуга народа" в моем округе. В таких политических выборах ни я, ни моя команда принимать участие не будет. Поэтому я, Галушко Николай, официально заявляю о выходе из партии "Слуга народа". 

Темы: Слуга народаВерховная РадаЗеленский


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