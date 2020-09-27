У світовому антирейтингу COVID-19 Україна знаходиться на 15-му місці

26 вересня у світі COVID-19 виявили у 293 тисячі людей. Померло в цей день 5297 пацієнтів.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: В 213 країнах виявили 293 937 випадків зараження коронавірусом. Зокрема 52 тисячі хворих в країнах Європи.

В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Росія, Великобританія, Іспанія та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 15-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія та Великобританія, Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 25-му місці.

Станом на 26 вересня у світі зафіксовано 32,7 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 24 мільйона людей. 998 677 пацієнтів померло.

Довідка: Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

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