Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В мировом антирейтинге COVID-19 Украина на 15-м месте

Воскресенье, 27 сентября 2020, 03:42

26 сентября в мире COVID-19 обнаружили у 293 000 человек. Умерло в этот день 5297 пациентов.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: В 213 странах обнаружили 293 937 случаев заражения коронавируса. В частности 52 000 больных в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Россия, Великобритания, Испания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 15-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте.

По состоянию на 26 сентября в мире зафиксировано 32,7 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 24 миллиона человек. 993 435 пациентов умерли.

Справка: Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Читайте также: Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоВ Беларуси "кибер-партизаны" взломали эфир государственных телеканалов

Коронавирус: в Грузии рекорд заражений за сутки

фотоКатастрофа АН-26: опубликовали имена погибших

фотоВ Крыму исчез водоем и пересохла река, питавшая крупное водохранилище

фото, видеоЖурналисты и музыканты: в Минске более 70 задержанных

фотоКатастрофа АН-26: Зеленский посетил в больнице единственного выжившего курсанта

Все новости...
коронавирус
На Буковине уже 14 000 случаев COVID-19
Коронавирус: в Грузии рекорд заражений за сутки
Премьер Великобритании хочет выяснить, как возник коронавирус
Последние новости
04:58
Канада выделит $340 млн для Глобального альянса вакцинации
03:42
В мировом антирейтинге COVID-19 Украина на 15-м месте
02:27
Нардеп от "Слуги народа" заявил о выходе из партии
01:15
На Буковине уже 14 000 случаев COVID-19
00:59
Трамп выдвинул кандидатуру судьи Верховного суда
00:22
SpaceX анонсировала очередной коммерческий запуск Falcon 9
23:59
Среди погибших в катастрофе АН-26 – сын штурмана ИЛ-76, сбитого в Луганске
23:31
видеоВ Беларуси "кибер-партизаны" взломали эфир государственных телеканалов
23:05
За пост мэра Львова будет бороться бывший заместитель спикера Рады
22:23
видеоГлава Харьковской ОГА назвал одну из ключевых версий катастрофы АН-26
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!