Канада виділить $340 мільйонів для Глобального альянсу вакцинації

Канада виділить 440 млн канадських доларів (близько 338 млн дол. США) на підтримку діяльності Глобального альянсу вакцинації (GAVI) для боротьби із COVID-19.

Джерело: прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Жодна держава самостійно не може припинити цю пандемію, оскільки для знищення вірусу будь-де його необхідно вбити усюди. Саме тому, підтримуючи Глобальний альянс вакцинації, Канада допомагає упевнитися, що вакцини у світі розподіляються швидко та справедливо. Наш уряд виділить додаткові 440 млн канадських доларів на COVAX - механізм забезпечення вакцинами по всьому світу як канадців, так і жителів країн, які розвиваються".

Він уточнив, що до 220 млн канадських доларів (близько 169 млн дол. США) із цієї суми підуть безпосередньо на вакцинування канадців. "Це значить, що угода дасть нам змогу придбати для канадців до 15 млн доз",

Довідка: Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI) - це партнерство ряду приватних та урядових організацій, метою яких є збільшення доступності дитячої вакцинації у бідних державах.