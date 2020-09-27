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Канада выделит $340 млн для Глобального альянса вакцинации

Воскресенье, 27 сентября 2020, 04:58

Канада выделит 440 млн канадских долларов (около 338 млн долл. США) на поддержку деятельности Глобального альянса вакцинации (GAVI) для борьбы с COVID-19.

Источник: премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Ни одно государство самостоятельно не может прекратить эту пандемию, поскольку для уничтожения вируса где его необходимо убить везде. Именно поэтому, поддерживая Глобальный альянс вакцинации, Канада помогает удостовериться, что вакцины в мире распределяются быстро и справедливо. Наше правительство выделит дополнительные 440 млн канадских долларов в COVAX - механизм обеспечения вакцинами по всему миру как канадцев, так и жителей развивающихся стран".

Он уточнил, что в 220 млн канадских долларов (около 169 млн долл. США) из этой суммы пойдут непосредственно на вакцинации канадцев. "Это значит, что соглашение позволит нам приобрести для канадцев к 15 млн доз",

Справка: Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) - это партнерство ряда частных и правительственных организаций, целью которых является увеличение доступности детской вакцинации в бедных государствах.

Темы: коронавирусКанада


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