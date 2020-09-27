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Швеція запропонувала посередництво у розв'язанні кризи в Білорусі

Неділя, 27 вересня 2020, 06:00
Швеція запропонувала посередництво у розв'язанні кризи в Білорусі

Швеція закликає керівництво Білорусі припинити репресії проти опозиції та розпочати з нею діалог, у здійсненні якого Стокгольм готовий посприяти.

Джерело: прем’єр-міністр Королівства Швеція Стефан Левен, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Швеція стурбована ситуацією у Білорусі після виборів 9 серпня, які не були ані вільними, ані чесними. Зростаючі репресії проти мирних демонстрантів, журналістів та лідерів опозиції є неприпустимими".Він зазначив, що Швеція "солідарна з білоруським народом у його прагненні реалізувати свої основні демократичні права..

Ми продовжуємо закликати білоруське керівництво припинити репресії та розпочати справжній діалог з опозицією. Ми готові сприяти такому діалогу".

Деталі: Левен також нагадав, що Швеція у 2021 році перейме на себе головування в ОБСЄ, головним пріоритетом якого буде "робота над врегулюванням конфліктів".

Теми: Лукашенковибори
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