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Швеция предложила посредничество в разрешении кризиса в Беларуси

Воскресенье, 27 сентября 2020, 06:00

Швеция призывает руководство Беларуси прекратить репрессии против оппозиции и начать с ней диалог, в осуществлении которого Стокгольм готов помочь.

Источник: премьер-министр Королевства Швеция Стефан Лёвен, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Швеция обеспокоена ситуацией в Беларуси после выборов 9 августа, которые не были ни свободными, ни честными. Растущие репрессии против мирных демонстрантов, журналистов и лидеров оппозиции недопустимы" .Он отметил, что Швеция "солидарна с белорусским народом в его стремлении реализовать свои основные демократические права..

Мы продолжаем призывать белорусское руководство прекратить репрессии и начать настоящий диалог с оппозицией. Мы готовы содействовать такому диалогу".

Детали: Левен также напомнил, что Швеция в 2021 году примет на себя председательство в ОБСЕ, главным приоритетом которого будет "работа над урегулированием конфликтов".

Темы: Лукашенковиборы


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