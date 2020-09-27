Погода на неділю: похолодання та дощі

У неділю, 27 вересня, у більшості регіонів України йтимуть дощі, температура повітря знизиться.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У західних, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі, на решті території вдень помірні дощі. Пориви південно-східного вітру сягатимуть 15-20 м/с. Дощі місцями супроводжуватимуться грозами, подекуди з градом.

Температура вдень у західних областях 13-18°, у північних 16-21°, на решті території 21-26°. У у Карпатах протягом доби 2-7° тепла.

У столиці та на Київщині у неділю вдень дощ, місцями гроза. Температура вдень від +18 до +21°.