Погода на воскресенье: похолодание и дожди

В воскресенье, 27 сентября, в большинстве регионов Украины пройдут дожди, температура воздуха снизится.

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В западных, Винницкой и Одесской областях значительные дожди, на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, на остальной территории днем ​​умеренные дожди. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 15-20 м / с.

Дожди местами будут сопровождаться грозами, местами с градом.

Температура в западных областях 13-18°, в северных 16-21°, на остальной территории 21-26°. В Карпатах в течение суток 2-7° тепла.

В столице и на Киевщине в воскресенье днем ​​дождь, местами гроза. Температура от +18° до + 21°.