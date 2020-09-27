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Погода на воскресенье: похолодание и дожди

Воскресенье, 27 сентября 2020, 08:52

В воскресенье, 27 сентября, в большинстве регионов Украины пройдут дожди, температура воздуха снизится.

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В западных, Винницкой и Одесской областях значительные дожди, на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, на остальной территории днем ​​умеренные дожди. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 15-20 м / с.

Дожди местами будут сопровождаться грозами, местами с градом.

Температура в западных областях 13-18°, в северных 16-21°, на остальной территории 21-26°. В Карпатах в течение суток 2-7° тепла.

В столице и на Киевщине в воскресенье днем ​​дождь, местами гроза. Температура от +18° до + 21°.

 

Темы: погода


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