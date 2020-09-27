Міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну атаку в напрямку Нагірного Карабаху. У свою чергу, Азербайджан поклав відповідальність за початок бойових дій на збройні сили Вірменії.

Джерело: вірменське видання Aravot, азербайджанське інформагентство Report

Позиція Вірменії: Влада Вірменії наголошує, що вся відповідальність за початок активних бойових дій лежить на військово-політичному керівництві Азербайджану. При цьому вірменська сторона повідомляє, що були збиті два вертольоти і три БПЛА Азербайджану. Бойові дії тривають.

Міністр оборони Вірменії Давид Тоноян провів розмову з особистим представником голови ОБСЄ Анджеєм Каспршиком. Тоноян описав ситуацію на кордоні і сказав, що "Азербайджан розв'язав чергову провокацію".

При цьому командувач армією оборони невизнаного Нагірного Карабаху Джалал Арутюнян повідомив, що азербайджанські війська о 07:10 перейшли в наступ по всій лінії зіткнення, але напад азербайджанських військ за кількома напрямками було відкинуто назад. За словами Арутюняна, противник зазнав втрат у живій силі і техніці, зокрема, були підбиті три танки.

Позиція Азербайджану: Міноборони Азербайджану заявляє, що 27 вересня близько 06:00 війська Вірменії піддали інтенсивному обстрілу з великокаліберних гармат, мінометів і артилерійських установок позиції Азербайджанської армії, розташовані у фронтовій зоні, а також кілька населених пунктів.

Також у прес-службі Міністерства оборони Азербайджану заявили, що інформація, поширена вірменською стороною про три підбиті танки, 2 вертольоти і 3 БЛА Азербайджанської армії, є дезінформацією.

Пряма мова помічника президента Азербайджана Хікмета Гаджієва: "Обстріл ЗС Вірменії об'єктів і цивільних осіб, що компактно проживають на прифронтових територіях, є спланованою і цілеспрямованою акцією. Є інформація про загиблих і поранених серед цивільних осіб і військовослужбовців Азербайджану.

В даний час збройні сили Вірменії продовжують інтенсивний обстріл наших позицій і населених пунктів, розташованих на лінії фронту".

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Нагадаємо: Конфлікт навколо Нагірного Карабаху розпочався кілька десятиліть тому. Регіон, в якому проживало багато вірменів, в радянські часи входив до складу Азербайджанської РСР.

Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Відтоді триває збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном за ці території.