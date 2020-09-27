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Азербайджан и Армения возобновили боевые действия из-за спорного Нагорного Карабаха

Воскресенье, 27 сентября 2020, 10:13

Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную атаку в направлении Нагорного Карабаха. В свою очередь, Азербайджан возложил ответственность за начало боевых действий на вооруженные силы Армении.

Источник: армянское издание Aravot, азербайджанское информагентство Report

Позиция Армении: Власти Армении отмечают, что вся ответственность за начало активных боевых действий лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана. При этом армянская сторона сообщает, что были сбиты два вертолета и три БПЛА Азербайджана. Бои продолжаются.

Министр обороны Армении Давид Тоноян провел разговор с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. Тоноян описал ситуацию на границе и сказал, что "Азербайджан развязал очередную провокацию".

При этом командующий армией обороны непризнанного Нагорного Карабаха Джалал Арутюнян сообщил, что азербайджанские войска в 07:10 перешли в наступление по всей протяженности линии соприкосновения, но нападение азербайджанских войск по нескольким направлениям было отброшено назад. По словам Арутюняна, противник понес потери в живой силе и технике, в частности, были подбиты три танка.

Позиция Азербайджана: Минобороны Азербайджана заявляет, что 27 сентября около 06:00 ВС Армении подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберных орудий, минометов и артиллерийских установок позиции азербайджанской армии, расположенные во фронтовой зоне, а также несколько населенных пунктов.

Также в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана заявили, что информация, распространенная армянской стороной о трех подбитых танках, 2 вертолетах и 3 БЛА Азербайджанской армии, является дезинформацией.

Прямая речь помощника президента Азеербайджана Хикмета Гаджиева: "Обстрел ВС Армении объектов и гражданских лиц, компактно проживающих на прифронтовых территориях, является спланированной и целенаправленной акцией. Есть информация о погибших и раненых среди гражданских лиц и военнослужащих Азербайджана.

В настоящее время вооруженные силы Армении продолжают интенсивный обстрел наших позиций и населенных пунктов, расположенных на линии фронта".

 
glavcom

Напомним: Конфликт вокруг Нагорного Карабаха начался несколько десятилетий назад. Регион, в котором проживало много армян, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР.

В конце 1980-х провирменские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль. С тех пор продолжается вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном за эти территории.

Темы: АрменияАзербайджанвойна


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