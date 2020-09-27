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Вірменія оголосила загальну мобілізацію і військовий стан

Неділя, 27 вересня 2020, 12:13

Уряд Вірменії оголосив військовий стан і загальну мобілізацію у зв'язку із загостренням збройного конфлікту з Азербайджаном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Facebook написав прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян.

"Рішенням уряду в Вірменії оголошено військовий стан і загальну мобілізацію. Рішення вступає в силу з моменту публікації. Прошу особовий склад військ з'явитися в свої районні військові комісаріати", - написав Пашинян.

Водночас у Міноборони Азербайджану заявляють, що "на всій протяжності фронту йдуть запеклі бої".

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан вранці почали бойові дії і звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.

Попередні обстріли на кордоні Вірменії та Азербайджану, в результаті яких загинули кілька десятків людей, сталися в середині липня. Під час збройних зіткнень була підтверджена загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів.

Слід зазначити, що попередні бойові дії проходили на міжнародно визнаному кордоні, тоді як сьогоднішнє загострення відбувається безпосередньо у Нагірному Карабаху.

Детальніше читайте у статті – "Що сталося на кордоні Азербайджану та Вірменії і до чого тут Україна"

Теми: ВірменіяАзербайджанвійна


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