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Армения объявила всеобщую мобилизацию и военное положение

Воскресенье, 27 сентября 2020, 12:13

Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию в связи с обострением вооруженного конфликта с Азербайджаном.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Facebook написал премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Решением правительства в Армении объявлено военное положение и всеобщую мобилизацию. Решение вступает в силу с момента публикации. Прошу личный состав войск явиться в свои районные военные комиссариаты", - написал Пашинян.

В то же время в Минобороны Азербайджана заявляют, что "на всей протяженности фронта идут ожесточенные бои".

Напомним, Армения и Азербайджан утром начали боевые действия и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Предыдущие обстрелы на границе Армении и Азербайджана, в результате которых погибли несколько десятков людей, произошли в середине июля. Во время вооруженных столкновений была подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров.

Следует отметить, что предыдущие боевые действия проходили на международно признанной границе, тогда как сегодняшнее обострение происходит непосредственно в Нагорном Карабахе.

Темы: АрменияАзербайджанвойна


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