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"Він схожий на Геббельса": Байден порівняв Трампа з нацистським пропагандистом

Неділя, 27 вересня 2020, 14:14
Він схожий на Геббельса: Байден порівняв Трампа з нацистським пропагандистом

Кандидат в президенти від Демократичної партії Джо Байден порівняв свого суперника на виборах Дональда Трампа з німецьким нацистським пропагандистом Йозефом Геббельсом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Коли Байдена запитали під час інтерв'ю телеканалу MSNBC, як він буде боротися з неодноразовими заявами Трампа про те, що він просуває соціалістичний порядок денний, колишній віцепрезидент не скупився на слова.

Трамп "ніби як Геббельс", - сказав Байден, посилаючись на ім'я натхненника пропагандистської машини нацистської Німеччини.

"Ви говорите неправду досить довго, повторюєте її, повторюєте, повторюєте, це стає загальновідомим серед виборців", - сказав він.

Далі Байден сказав, що президент використовував соціалізм як спосіб відволіктися від своєї боротьби з пандемією коронавірусу, порівнюючи Трампа з іншою авторитетною фігурою з минулого.

"Я думаю, що люди дуже чітко бачать різницю між мною і Дональдом Трампом", - сказав Байден. "Трамп розганяє протести перед Білим домом, мирні, як ви знаєте, з військовими. Цей хлопець більше Кастро, ніж Черчілль", - додав він.

У заяві Республіканська єврейська коаліція закликала Байдена відмовитися від своєї заяви і вибачитися за "кричущий коментар".

Теми: ТрампБайден
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