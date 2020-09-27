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"Он похож на Геббельса": Байден сравнил Трампа с нацистским пропагандистом

Воскресенье, 27 сентября 2020, 14:14
Он похож на Геббельса: Байден сравнил Трампа с нацистским пропагандистом

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден сравнил своего соперника на выборах Дональда Трампа с немецким нацистским пропагандистом Йозефом Геббельсом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Когда Байдена спросили во время интервью телеканалу MSNBC, как он будет бороться с неоднократным заявлением Трампа о том, что он продвигает социалистическую повестку дня, бывший вице-президент не скупился на слова.

Трамп "вроде как Геббельс", - сказал Байден, ссылаясь на имя вдохновителя пропагандистской машины нацистской Германии. "Вы говорите ложь достаточно долго, повторяете ее, повторяете, повторяете, это становится общеизвестным среди избирателей", - сказал он.

Далее Байден сказал, что президент использовал социализм как способ отвлечься от своей борьбы с пандемией коронавируса, сравнивая Трампа с другой авторитетной фигурой из прошлого.

"Я думаю, что люди очень четко видят разницу между мной и Дональдом Трампом", - сказал Байден. "Трамп разгоняет протесты перед Белым домом, мирные, как вы знаете, с военными. Этот парень больше Кастро, чем Черчилль", - сказал он.

В заявлении Республиканская еврейская коалиция призвала Байдена отказаться от комментария и извиниться за "вопиющий комментарий".

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Темы: ТрампБайден
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