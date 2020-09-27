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Коронавірус: у Китаї почалася вакцинація

Неділя, 27 вересня 2020, 15:59
фото: ZUMAPRESS

У Китаї десятки тисяч людей вже отримали щеплення від Covid-19 незважаючи на те, що безпечність та ефективність застосованої вакцини поки не доведена.

Джерело: New York Post

Деталі: З липня китайці отримують експериментальну вакцину проти COVID-19, що екстрено використовується, незважаючи на незакриті питання стосовно її безпеки та ефективності.

Член Національної комісії охорони здоров'я Китаю Чжен Чжунвей заявив, що Китай отримав "розуміння та підтримку" Всесвітньої організації охорони здоров'я перед тим, як запровадити вакцинацію.

За його словами, деякі особи, зокрема ті, що належать до професій "високого ризику" (наприклад медичний персонал), мають доступ до вакцини з 22 липня.

Чжен запевнив, що під час клінічних випробувань не було помічено серйозних побічних ефектів внаслідок застосування вакцини.

При цьому незалежні експерти зазначили, що небезпечно вакцинувати людей до того, як дієвість препарату буде доведена.

У ВООЗ заявили у суботу, що Китай видав "внутрішній дозвіл на екстрене використання", який видається на розсуд країн та не підпадає під затвердження ВООЗ.

Асистентка гендиректора ВООЗ Маріанджела Сімао повідомила, що країни мають автономію у використанні медичних препаратів в надзвичайних ситуаціях.

Теми: коронавірусКитаймедицина


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