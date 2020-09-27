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Коронавирус: в Китае началась вакцинация

Воскресенье, 27 сентября 2020, 15:59
фото: ZUMAPRESS

В Китае десятки тысяч людей уже получили прививки от Covid-19 несмотря на то, что безопасность и эффективность примененной вакцины пока не доказана.

Источник: New York Post

Детали: С июля китайцы получают экспериментальную экстренно использующуюйся вакцину против COVID-19, несмотря на незакрытые вопросы относительно ее безопасности и эффективности.

Член Национальной комиссии здравоохранения Китая Чжэн Чжунвэй заявил, что Китай получил "понимание и поддержку" от Всемирной организации здравоохранения перед тем, как ввести вакцинацию.

По его словам, некоторые лица, в частности принадлежащие к профессиям "высокого риска" (например медицинский персонал), имеют доступ к вакцине с 22 июля.

Чжэн заверил, что во время клинических испытаний не было замечено серьезных побочных эффектов вследствие применения вакцины.

При этом независимые эксперты отметили, что опасно вакцинировать людей до того, как действенность препарата будет доказана.

В ВОЗ заявили в субботу, что Китай выдал "внутреннее разрешение на экстренное использование", которое выдается на усмотрение стран и не подпадает под утверждение ВОЗ.

Ассистент гендиректора ВОЗ Марианджела Симао сообщила, что страны имеют автономию в использовании медицинских препаратов в чрезвычайных ситуациях.

Темы: коронавирусКитаймедицина


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