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На Херсонщині буревій повалив дерева й пошкодив дахи

Неділя, 27 вересня 2020, 18:39
фото поліції

На Херсонщині в смт Велика Олександрівка внаслідок буревію та сильної грози повалені дерева та значно пошкоджені дахи будівель.

Джерело: поліція Херсонської області

 
 

Дослівно: "Сьогодні внаслідок буревію та сильної грози в смт Велика Олександрівка повалило дерева, пошкодило дроти на лініях електропередач та значно пошкодило дахи будинків та інших споруд. На щастя, обійшлося без жертв.

Наразі на місці громадянам допомагають працівники районного відділення поліції. За вказівкою керівництва обласного главку поліції, на допомогу місцевим поліцейським виїхали колеги з сусідніх районів".

Українська правда
Теми: Херсонська областьпогода


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