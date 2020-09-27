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В Херсонской области ураган повалил деревья и повредил крыши

Воскресенье, 27 сентября 2020, 18:39

В Херсонской области в пгт Большая Александровка в результате урагана и сильной грозы повалены деревья и значительно повреждены крыши зданий.

Источник: полиция Херсонской области

 
 

Дословно: "Сегодня в результате урагана и сильной грозы в пгт Великая Александровка повалены деревья, повреждены провода на линиях электропередач и значительно повреждены крыши домов и других сооружений. К счастью, обошлось без жертв.

Сейчас на месте гражданам помогают работники районного отделения полиции. По указанию руководства областного главка полиции, на помощь местным полицейским выехали коллеги из соседних районов".

Украинская правда
Темы: Херсонская областьпогода


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