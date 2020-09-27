Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Нідерландах черговий антирекорд: майже 3000 випадків коронавірусу за добу

Неділя, 27 вересня 2020, 19:26

Кількість нових випадків зараження коронавірусом у Нідерландах в неділю досягла рекордного рівня в 2999 випадків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Попередній максимум в 2777 випадків був зареєстрований в п'ятницю, а загальна кількість зареєстрованих випадків перевищила 100 000 раніше минулого тижня.

Органи охорони здоров'я також повідомили про вісьмох померлих за останню добу, загальна кількість померлих становить 6374.

В середньому за останні сім днів було зареєстровано 2552 позитивних тестів на день в порівнянні з 1667 тижнем раніше.

За останні сім днів реєстрували в середньому 14 смертей на день серед інфікованих проти чотирьох смертей на день тижнем раніше.

Теми: Нідерландикоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Азербайджан вводить воєнний стан з понеділка

фото, відеоУ Мінську мітингують 100 тисяч людей, в Білорусі сотня затриманих

Катастрофа АН-26: курсанта, що вижив, допитало ДБР

оновленоАзербайджан заявив, що взяв під контроль 6 селищ, Вірменія спростовує

відео, фотоУ центр Мінська стягнули бронетехніку, на площах – силовики з автоматами

Вірменія оголосила загальну мобілізацію і військовий стан

Усі новини...
Нідерланди
Нідерланди зупиняють екстрадицію підозрюваних до Польщі через сумніви у незалежності судів
У Нідерландах починається черговий блок судових слухань у справі МН17
Міністр юстиції Нідерландів вибачився за відсутність соціальної дистанції на своєму весіллі
Останні новини
20:03
фотоУ Карпатах випав перший сніг
19:47
Азербайджан вводить воєнний стан з понеділка
19:26
У Нідерландах черговий антирекорд: майже 3000 випадків коронавірусу за добу
19:09
ООС: бойовики стріляли з гранатометів і кулемета
18:55
"Шахтар" за дві хвилини забив два голи і здолав "Олімпік"
18:45
МАУ збирається літати власними рейсами у лондонський Хітроу
18:39
На Херсонщині буревій повалив дерева й пошкодив дахи
18:05
Збільшилась частка "зеленої" енергетики
17:53
фото, відеоУ Мінську мітингують 100 тисяч людей, в Білорусі сотня затриманих
17:09
Азербайджан і Вірменія опублікували відео знищення бойової техніки один одного
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!