Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Нидерландах очередной антирекорд: почти 3000 случаев коронавируса в сутки

Воскресенье, 27 сентября 2020, 19:26

Число новых случаев заражения коронавирусом в Нидерландах в воскресенье достигло рекордного уровня в 2999 случаев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Предыдущий максимум в 2777 был зарегистрирован в пятницу, а общее количество зарегистрированных случаев превысило 100 000 ранее на прошлой неделе.

Органы здравоохранения также сообщили о восьми умерших ха последние сутки, общее количество умерших составляет 6374.

В среднем за последние семь дней было зарегистрировано 2552 положительных теста в день по сравнению с 1667 неделей ранее.

За последние семь дней регистрировали в среднем 14 смертей в день среди инфицированных против четырех смертей в день неделей ранее.

Темы: Нидерландыкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Азербайджан вводит военное положение с понедельника

фото, видеоВ Минске митингуют 100 тысяч людей, в Беларуси сотня задержанных

Катастрофа Ан-26: выжившего курсанта допросило ГБР

обновленоАзербайджан заявил, что взял под контроль 6 поселков, Армения опровергает

видео, фотоВ центр Минск стянули бронетехнику, на площадях – силовики с автоматами

Армения объявила всеобщую мобилизацию и военное положение

Все новости...
Нидерланды
Нидерланды прекращают экстрадиции подозреваемых в Польшу из-за сомнений в независимости судов
В Нидерландах начинается очередной блок судебных слушаний по делу МН17
Министр юстиции Нидерландов извинился за отсутствие социальной дистанции на своей свадьбе
Последние новости
20:03
фотоВ Карпатах выпал первый снег
19:47
Азербайджан вводит военное положение с понедельника
19:26
В Нидерландах очередной антирекорд: почти 3000 случаев коронавируса в сутки
19:09
ООС: боевики стреляли из гранатометов и пулемета
18:55
"Шахтер" за две минуты забил два гола и одолел "Олимпик"
18:45
МАУ собирается летать собственными рейсами в лондонский Хитроу
18:39
В Херсонской области ураган повалил деревья и повредил крыши
18:05
Увеличилась доля "зеленой" энергетики
17:53
фото, видеоВ Минске митингуют 100 тысяч людей, в Беларуси сотня задержанных
17:09
Азербайджан и Армения опубликовали видео уничтожения боевой техники друг друга
Все новости...