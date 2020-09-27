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Азербайджан вводить воєнний стан з понеділка

Неділя, 27 вересня 2020, 19:47

Президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав указ про оголошення воєнного стану в країні з 28 вересня.

Джерело: помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв, пише haqqin.az

Деталі: Гаджієв відзначив, що Азербайджан з 00:00 28 вересня оголошує воєнний стан.

Згідно з указом президента Азербайджану, в Баку, Гянджі, Сумгаїті, Євласі і ряді інших міст вводиться комендантська година з 21:00 до 06:00.

Протягом цього часу забороняється виходити на вулиці та інші громадські місця без спеціального дозволу та документів, що підтверджують особу.

Що передувало: У неділю вранці Вірменія і Азербайджан почали бойові дії і звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.

За кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і воєнний стан.

Теми: АзербайджанВірменіявійна


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