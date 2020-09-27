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Азербайджан вводит военное положение с понедельника

Воскресенье, 27 сентября 2020, 19:47

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об объявлении военного положения в стране с 28 сентября.

Источник: помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, пишет haqqin.az

Детали: Гаджиев отметил, что Азербайджан с 00:00 28 сентября объявляет военное положение.

Согласно указу президента Азербайджана, в Баку, Гяндже, Сумгаите, Евлахе и ряде других городов вводится комендантский час с 21:00 до 06:00.

В течение этого времени запрещается выходить на улицы и другие общественные места без специального разрешения и документов, подтверждающих личность.

Что предшествовало: В воскресенье утром Армения и Азербайджан начали боевые действия в Нагорном Карабахе и обвинили друг друга в эскалации насилия.

Через несколько часов Армения объявила мобилизацию и военное положение.

Темы: АзербайджанАрмениявойна


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