Азербайджан вводит военное положение с понедельника
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об объявлении военного положения в стране с 28 сентября.
Источник: помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, пишет haqqin.az
Детали: Гаджиев отметил, что Азербайджан с 00:00 28 сентября объявляет военное положение.
Согласно указу президента Азербайджана, в Баку, Гяндже, Сумгаите, Евлахе и ряде других городов вводится комендантский час с 21:00 до 06:00.
В течение этого времени запрещается выходить на улицы и другие общественные места без специального разрешения и документов, подтверждающих личность.
Что предшествовало: В воскресенье утром Армения и Азербайджан начали боевые действия в Нагорном Карабахе и обвинили друг друга в эскалации насилия.
Через несколько часов Армения объявила мобилизацию и военное положение.