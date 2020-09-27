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Швейцарія на референдумі не відмовилася від вільного пересування з ЄС

Неділя, 27 вересня 2020, 20:32

Громадяни Швейцарії на референдумі відхилили пропозицію правої партії відмовитися від вільного пересування з країнами Європейського союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.

Перші результати і прогнози показують, що пропозиція буде відхилена приблизно 62% голосів виборців. Остаточні результати очікуються в неділю пізно ввечері.

"Результати голосування, схоже, підтверджують політику уряду, яка полягає в двосторонніх угодах з блоком з 27 країн", - сказав Урс Бієр, політолог з провідного дослідницького інституту GfS в Берні.

Результат також показує, що Швейцарська народна партія, яка ініціювала референдум, не змогла заручитися значною підтримкою, крім власних партійних рядів, додав він.

Президент партії Марко К'єза сказав, що ця кампанія була важкою битвою проти сильного супротивника. "Але ми продовжимо боротися за країну і повернемо імміграційний контроль", - сказав він.

Праві стверджували, що політика вільного пересування - яка дозволяє громадянам ЄС працювати в Швейцарії і навпаки - призвела до перенаселеності, навантаженні на навколишнє середовище та інфраструктуру, а також до експлуатації системи соціального забезпечення.

Народна партія  стверджує, що вільне пересування привело до припливу 1 мільйона осіб за останні 13 років, і заявила, що всього цього стає "занадто багато" і що уряд повинен домовитися про нову угоду з Брюсселем.

Швейцарія є четвертим за величиною зовнішнім торговим партнером ЄС після США, Китаю та Великої Британії.

У 2014 році Швейцарія вже проводила референдум про припинення вільного пересування і тоді голоси розділилися майже порівну, за збереження проголосували 50,3% виборців.

Теми: ШвейцаріяЄС


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