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Швейцария на референдуме не отказалась от свободного передвижения с ЕС

Воскресенье, 27 сентября 2020, 20:32
Швейцария на референдуме не отказалась от свободного передвижения с ЕС

Граждане Швейцарии на референдуме отклонили предложение правой партии отказаться от свободного передвижения со странами Европейского союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

Первые результаты и прогнозы показывают, что предложение будет отклонено примерно 62% голосов избирателей. Окончательные результаты ожидаются в воскресенье поздно вечером.

"Результаты голосования, похоже, подтверждают политику правительства, заключающуюся в двусторонних соглашениях с блоком из 27 стран", - сказал Урс Биери, политолог из ведущего исследовательского института GfS в Берне.

Результат также показывает, что Швейцарская народная партия, инициировавшая референдум, не смогла заручиться значительной поддержкой, помимо собственных партийных рядов, добавил он.

Президент партии Марко Кьеза сказал, что эта кампания была тяжелой битвой против сильного противника. "Но мы продолжим бороться за страну и вернем иммиграционный контроль", - сказал он.

Правые утверждали, что политика свободного передвижения - которая позволяет гражданам ЕС работать в Швейцарии и наоборот - привела к перенаселенности, нагрузке на окружающую среду и инфраструктуру, а также к эксплуатации системы социального обеспечения.

Народная партия, которая утверждает, что свободное передвижение привело к притоку 1 миллиона человек за последние 13 лет, и заявила, что всего этого становится "слишком много" и что правительство должно договориться о новом соглашении с Брюсселем.

Швейцария является четвертым по величине внешним торговым партнером ЕС после США, Китая и Великобритании.

В 2014 году Швейцария уже проводила референдум о прекращении свободного передвижения, и тогда голоса разделились почти поровну, за сохранение проголосовали 50,3% избирателей.

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Темы: ШвейцарияЕС
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