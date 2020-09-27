На київському вокзалі через стихійну торгівлю обвалилися перила – УЗ

Укрзалізниця відновила пошкоджені 26 вересня перила на пішохідному мосту через головні колії станції Київ-Пасажирський.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: У компанії повідомили, що перила мосту обвалилися 26 вересня, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Дослівно: "Нагадаємо, зазначений залізобетонний пішохідний міст збудований у 1986 році. У 2012 році на мосту було укладено новий схід на північну платформу №2.

У вересні 2019 року відділ діагностики штучних споруд Київського Центру діагностики залізничної інфраструктури провів планову перевірку штучних споруд Київської дистанції колії. Усі зауваження були усунені, окрім одного: припинити стихійну торгівлю. При проведенні весняного огляду в березні 2020 року зауважень по перилах не зафіксовано.

Саме постійний фізичний вплив призвів до руйнації перильного огородження пішохідного мосту. Для попередження та недопущення стихійної торгівлі на мосту регіональна філія "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" неодноразово зверталася до Національної поліції України. Останнє звернення було 9 вересня 2020 року".