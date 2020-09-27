Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На київському вокзалі через стихійну торгівлю обвалилися перила – УЗ

Неділя, 27 вересня 2020, 23:29
Фото Укрзалізниці

Укрзалізниця відновила пошкоджені 26 вересня перила на пішохідному мосту через головні колії станції Київ-Пасажирський.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: У компанії повідомили, що перила мосту обвалилися 26 вересня, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Дослівно: "Нагадаємо, зазначений залізобетонний пішохідний міст збудований у 1986 році. У 2012 році на мосту було укладено новий схід на північну платформу №2.

У вересні 2019 року відділ діагностики штучних споруд Київського Центру діагностики залізничної інфраструктури провів планову перевірку штучних споруд Київської дистанції колії. Усі зауваження були усунені, окрім одного: припинити стихійну торгівлю. При проведенні весняного огляду в березні 2020 року зауважень по перилах не зафіксовано.

Саме постійний фізичний вплив призвів до руйнації перильного огородження пішохідного мосту. Для попередження та недопущення стихійної торгівлі на мосту регіональна філія "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" неодноразово зверталася до Національної поліції України. Останнє звернення було 9 вересня 2020 року".

Теми: залізницяторгівля


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лукашенко назвав Макрона незрілим і лякає проблемами через "даму"

Нагірний Карабах: сторони заявили про загибель мирних жителів

Азербайджан вводить воєнний стан з понеділка

фото, відеоУ Мінську мітингують 100 тисяч людей, в Білорусі 200 затриманих

Катастрофа АН-26: курсанта, що вижив, допитало ДБР

оновленоАзербайджан заявив, що взяв під контроль 6 селищ, Вірменія спростовує

Усі новини...
залізниця
Українське вагонобудування може зупинитися вже у 2021 році через вживані вагони з РФ
Черкаси та Житомир можуть отримати швидке залізничне сполучення з Києвом
Мінекономіки планує отримати приріст економіки на 2,7% через оновлення вантажних вагонів
Останні новини
01:03
Правозахисники: близько 350 осіб затримали під час акцій у Білорусі
00:29
На Буковині не зменшується число нових хворих на коронавірус
23:49
Лукашенко назвав Макрона незрілим і лякає проблемами через "даму"
23:29
На київському вокзалі через стихійну торгівлю обвалилися перила – УЗ
23:07
Нагірний Карабах: сторони заявили про загибель мирних жителів
22:18
Сили ООС на Донбасі вчилися реагувати на різку зміну обстановки
21:23
Новини економіки: банкрутство "Київенерго" та ОВДП для погашення "зелених" боргів
21:07
МАУ скасовує рейси до Єревана і думає про Баку
20:49
Новий тиждень в Україні буде дощовим і холодним
20:32
Швейцарія на референдумі не відмовилася від вільного пересування з ЄС
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!