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На киевском вокзале из-за стихийной торговли обвалились перила – УЗ

Воскресенье, 27 сентября 2020, 23:29
Фото Укрзалізниці

Укрзализныця возобновила поврежденные 26 сентября перила на пешеходном мосту через главные пути станции Киев-Пассажирский.

Источник: Укрзализныця

Детали: В компании сообщили, что перила моста обрушились 26 сентября, в результате инцидента никто не пострадал.

Дословно: "Напомним, указанный железобетонный пешеходный мост построен в 1986 году. В 2012 году на мосту был обустроен новый сход на северную платформу №2.

В сентябре 2019 года отдел диагностики искусственных сооружений Киевского Центра диагностики железнодорожной инфраструктуры провел плановую проверку искусственных сооружений Киевской дистанции пути. Все замечания были устранены, кроме одного: прекратить стихийную торговлю. При проведении весеннего осмотра в марте 2020 года замечаний по перилам не зафиксировано.

Именно постоянное физическое воздействие привело к разрушению перильного ограждения пешеходного моста. Для предупреждения и недопущения стихийной торговли на мосту региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" неоднократно обращался к Национальной полиции Украины. Последнее обращение было 9 сентября 2020 года".

Украинская правда
Темы: железная дорогаторговля


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