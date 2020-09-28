Мер Краматорська повідомив про масштабну лісову пожежу
Понеділок, 28 вересня 2020, 01:51
За словами міського голови Краматорська (Донецька область) Андрія Панкова, біля міста під вечір розпочалась масштабна пожежа, яку досі не ліквідували.
Джерело: Панков у facebook
Пряма мова: "На Василівський Пустоші горить ліс. Масштабна пожежа розпочалась під вечір. Причину загоряння не встановлено, та все більше свідчень про те, що цьому могло послужити недбале поводження з вогнем".
Деталі: На місці працюють 4 одиниці рятувальної техніки. До гасіння також залучили вогнеборців із Дружківки та Костянтинівки.
Наразі вирішується питання про задіяння місцевих резервів.
Українська правда