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Мер Краматорська повідомив про масштабну лісову пожежу

Понеділок, 28 вересня 2020, 01:51
Мер Краматорська повідомив про масштабну лісову пожежу
Ілюстративне фото

За словами міського голови Краматорська (Донецька область) Андрія Панкова, біля міста під вечір розпочалась масштабна пожежа, яку досі не ліквідували.

Джерело: Панков у facebook

Пряма мова: "На Василівський Пустоші горить ліс. Масштабна пожежа розпочалась під вечір. Причину загоряння не встановлено, та все більше свідчень про те, що цьому могло послужити недбале поводження з вогнем".

Деталі: На місці працюють 4 одиниці рятувальної техніки. До гасіння також залучили вогнеборців із Дружківки та Костянтинівки. 

Наразі вирішується питання про задіяння місцевих резервів. 

Українська правда
Теми: пожежаДонецька область
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