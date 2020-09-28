Мэр Краматорска сообщил о масштабном лесном пожаре
Понедельник, 28 сентября 2020, 01:51
По словам городского головы Краматорска (Донецкая область) Андрея Панкова, возле города под вечер начался масштабный пожар, который до сих пор не ликвидировали.
Источник: Панков в facebook
Прямая речь: "На Васильевский Пустоши горит лес. Крупный пожар начался под вечер. Причина возгорания не установлена, и все больше свидетельств о том, что этому могло послужить небрежное обращение с огнем".
Детали: На месте работают 4 единицы спасательной техники. К тушению также привлекли пожарных с Дружковки и Константиновки.
Сейчас решается вопрос о задействовании местных резервов.
Украинская правда