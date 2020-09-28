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Мэр Краматорска сообщил о масштабном лесном пожаре

Понедельник, 28 сентября 2020, 01:51
Иллюстративное фото

По словам городского головы Краматорска (Донецкая область) Андрея Панкова, возле города под вечер начался масштабный пожар, который до сих пор не ликвидировали.

Источник: Панков в facebook

Прямая речь: "На Васильевский Пустоши горит лес. Крупный пожар начался под вечер. Причина возгорания не установлена, и все больше свидетельств о том, что этому могло послужить небрежное обращение с огнем".

Детали: На месте работают 4 единицы спасательной техники. К тушению также привлекли пожарных с Дружковки и Константиновки.

Сейчас решается вопрос о задействовании местных резервов.

Украинская правда
Темы: пожарДонецкая область


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