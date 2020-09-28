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Трамп роками не платив податки – ЗМІ

Понеділок, 28 вересня 2020, 05:55

Президент США Дональд Трамп, за інформацією видання The New York Times, не сплачував податок на прибуток близько десятка років до того, як він очолив США. 

Джерело: The New York Times

Деталі: Стверджується, що Трамп не сплачував податок на прибуток. Зокрема, за 10 останніх років, тодішній бізнесмен не поповнював держбюджет через начебто збитковість його бізнесу. 

Журналісти спираються на інформацію з податкових декларацій Трампа, з якими їм вдалось ознайомитись.

"Трамп заплатив 750 доларів податку на прибуток у той рік, коли став президентом. Наступного року він сплатив теж 750 доларів. Протягом 10 років із останніх 15 він взагалі не сплачував податок на прибуток", – запевняють у виданні.

Водночас сам Трамп вже назвав таку інформацію брехнею та пообіцяв оприлюднити свої податкові декларації. 

В The New York Times зазначили, що це не останній матеріал на цю тему. Наступні статті опублікують найближчими тижнями. 

Українська правда
Теми: ТрампподаткиСША


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