Трамп роками не платив податки – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп, за інформацією видання The New York Times, не сплачував податок на прибуток близько десятка років до того, як він очолив США.

Джерело: The New York Times

Деталі: Стверджується, що Трамп не сплачував податок на прибуток. Зокрема, за 10 останніх років, тодішній бізнесмен не поповнював держбюджет через начебто збитковість його бізнесу.

Журналісти спираються на інформацію з податкових декларацій Трампа, з якими їм вдалось ознайомитись.

"Трамп заплатив 750 доларів податку на прибуток у той рік, коли став президентом. Наступного року він сплатив теж 750 доларів. Протягом 10 років із останніх 15 він взагалі не сплачував податок на прибуток", – запевняють у виданні.

Водночас сам Трамп вже назвав таку інформацію брехнею та пообіцяв оприлюднити свої податкові декларації.

В The New York Times зазначили, що це не останній матеріал на цю тему. Наступні статті опублікують найближчими тижнями.