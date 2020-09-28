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Трамп годами не платил налоги – СМИ

Понедельник, 28 сентября 2020, 05:55
Трамп годами не платил налоги – СМИ

Президент США Дональд Трамп, по информации издания The New York Times, не платил налог на доход около десятка лет до того, как он возглавил США.

Источник: The New York Times

Детали: Утверждается, что Трамп не платил налог на прибыль. В частности, за 10 последних лет, тогдашний бизнесмен не пополнял госбюджет из-за якобы убыточности его бизнеса.

Журналисты опираются на информацию из налоговых деклараций Трампа, с которыми им удалось ознакомиться.

"Трамп заплатил 750 долларов налога на прибыль в тот год, когда стал президентом. В следующем году он оплатил тоже 750 долларов. В течение 10 лет из последних 15 он вообще не платил налог на прибыль", – уверяют в издании.

В то же время сам Трамп уже назвал такую ​​информацию ложью и пообещал обнародовать свои налоговые декларации.

В The New York Times отметили, что это не последний материал на эту тему. Следующие статьи будут опубликованы в ближайшие недели.

Украинская правда

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Темы: ТрампналогиСША
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