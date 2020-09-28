Трамп годами не платил налоги – СМИ
Президент США Дональд Трамп, по информации издания The New York Times, не платил налог на доход около десятка лет до того, как он возглавил США.
Источник: The New York Times
Детали: Утверждается, что Трамп не платил налог на прибыль. В частности, за 10 последних лет, тогдашний бизнесмен не пополнял госбюджет из-за якобы убыточности его бизнеса.
Журналисты опираются на информацию из налоговых деклараций Трампа, с которыми им удалось ознакомиться.
"Трамп заплатил 750 долларов налога на прибыль в тот год, когда стал президентом. В следующем году он оплатил тоже 750 долларов. В течение 10 лет из последних 15 он вообще не платил налог на прибыль", – уверяют в издании.
В то же время сам Трамп уже назвал такую информацию ложью и пообещал обнародовать свои налоговые декларации.
В The New York Times отметили, что это не последний материал на эту тему. Следующие статьи будут опубликованы в ближайшие недели.