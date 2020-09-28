Суд в США призупинив заборону на завантаження TikTok 

Федеральний суд тимчасово заблокував рішення президента Дональда Трампа щодо заборони завантаження додатку TikTok.

Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на радіо NPR

Деталі: Суддя Карл Ніколс із окружного суду США в окрузі Колумбія призупинив заборону, яка мала почати діяти в ніч на неділю. Суддя також відхилив прохання позивачів про блокування рішення про заборону з 12 листопада.

Адвокат додатку стверджував, що TikTok це сучасний міський майданчик, а така заборона порушує права на свободу слова.

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