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Суд в США призупинив заборону на завантаження TikTok 

Понеділок, 28 вересня 2020, 06:59
Суд в США призупинив заборону на завантаження TikTok 

Федеральний суд тимчасово заблокував рішення президента Дональда Трампа щодо заборони завантаження додатку TikTok. 

Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на радіо NPR

Деталі: Суддя Карл Ніколс із окружного суду США в окрузі Колумбія призупинив заборону, яка мала почати діяти в ніч на неділю. Суддя також відхилив прохання позивачів про блокування рішення про заборону з 12 листопада. 

Адвокат додатку стверджував, що TikTok це сучасний міський майданчик, а така заборона порушує права на свободу слова. 

Читайте також: Видалити TikTok: чому США хочуть заблокувати популярну китайську соцмережу

Нагадаємо:

  • З 27 вересня додаток TikTok мав бути видалений із магазинів додатків для телефонів, відповідно до указу Адміністрації президента Дональда Трампа. 

Теми: СШАКитай
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