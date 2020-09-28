Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд в США приостановил запрет на загрузку TikTok

Понедельник, 28 сентября 2020, 06:59
Суд в США приостановил запрет на загрузку TikTok

Федеральный суд временно заблокировал решение президента Дональда Трампа о запрете загрузки приложения TikTok.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на радио NPR

Детали: Судья Карл Николс из окружного суда США в округе Колумбия приостановил запрет, который должен был начать действовать в ночь на воскресенье. Судья также отклонил просьбу истцов о блокировании решения о запрете с 12 ноября.

Адвокат приложении утверждал, что TikTok это современная городская площадка, а такой запрет нарушает право на свободу слова. 

Читайте также: Удалить TikTok: почему США хотят заблокировать популярную китайскую соцсеть

Напомним:

  • С 27 сентября приложение TikTok должен был быть удален из магазинов приложений для телефонов, согласно указу Администрации президента Дональда Трампа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
США
Белый дом подтвердил встречу Байдена с Зеленским в Вильнюсе
В Госдепе США сообщили, как принимали решение о кассетных боеприпасах для Украины
США отреагировали на встречу Путина и Пригожина
Последние новости
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
Все новости...
Реклама: