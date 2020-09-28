Володимир Зеленський отримав 7 650 грн за наліпки "Велике будівництво"

Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради Харківської області 6 липня без тендеру уклало угоду з ФОП Володимир Олександрович Зеленський на виготовлення наліпок "Велике будівництво" на 7 650 гривень.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро"

Деталі: Повідомляється, що 5 сотень наліпок формату А5 коштували по 10 гривень, однак наліпка формату 2000мм х 3000мм обійшлась у 2 650 гривень.

ФОП Володимир Олександрович Зеленський з Харківської області є повним однофамільцем президента України. Відзначається, що цей дрібний підприємець регулярно отримує незначні підряди на поставки канцтоварів.