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Володимир Зеленський отримав 7 650 грн за наліпки "Велике будівництво"

Понеділок, 28 вересня 2020, 09:20
Володимир Зеленський отримав 7 650 грн за наліпки Велике будівництво
Фото bigbud.kmu.gov.ua

Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради Харківської області 6 липня без тендеру уклало угоду з ФОП Володимир Олександрович Зеленський на виготовлення наліпок "Велике будівництво" на 7 650 гривень.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро"

Деталі: Повідомляється, що 5 сотень наліпок формату А5 коштували по 10 гривень, однак наліпка формату 2000мм х 3000мм обійшлась у 2 650 гривень.

ФОП Володимир Олександрович Зеленський з Харківської області є повним однофамільцем президента України. Відзначається, що цей дрібний підприємець регулярно отримує незначні підряди на поставки канцтоварів.

"Українська правда" в Threads

Теми: Харківдержзакупівлі
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