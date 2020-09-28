Владимир Зеленский получил 7650 грн за наклейки "Большая стройка"

Управление молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Харьковской области 6 июля без тендера заключило соглашение с ФЛП Владимир Александрович Зеленский на изготовление наклеек "Большая стройка" на 7650 гривен.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро"

Детали: Сообщается, что 5 сотен наклеек формата А5 стоили по 10 гривен, однако наклейка формата 2000мм х 3000мм обошлась в 2650 гривен.

ЧП Владимир Александрович Зеленский из Харьковской области является полным однофамильцем президента Украины. Отмечается, что этот мелкий предприниматель регулярно получает незначительные подряды на поставки канцтоваров.