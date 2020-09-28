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У Нідерландах відновлюються слухання у справі збитого рейсу МН17

Понеділок, 28 вересня 2020, 09:47
У Нідерландах відновлюються слухання у справі збитого рейсу МН17
Фото з Twitter ЄП

У Нідерландах поновлюється судовий процес у справі про збитий МН17: суд має намір заслухати прогрес захисту одного з обвинувачених Олега Пулатова, після їх передбачуваної зустрічі в Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна.

В ході попереднього засідання, яке відбулося 31 серпня, захист Пулатова поінформував, що можливості провести з ним особисту зустріч на території Росії не було через пандемію коронавірусу, проте вже заброньовані квитки на літак, і найближчим часом адвокати відправляться в Російську Федерацію для зустрічі з клієнтом.

Крім того, в цьому засіданні виступили представники родичів загиблих. Як повідомлялося, 76 родичів жертв катастрофи хочуть виступити у суді.

Незважаючи на те, що тривалість попереднього блоку слухань була заявлена на період з 31 серпня до 4 вересня, суд засідав лише один день, після чого було оголошено перерву. Аналогічне попередження зроблено і щодо нинішніх слухань, тривалість яких заявлена до 2 жовтня.

Слухання проходять за відсутності всіх чотирьох обвинувачених – трьох росіян – Пулатова, Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського, Олега Пулатова і українця Леоніда Харченка.

Раніше, в ході судового засідання, яке відбулося 26 червня, прокуратура надала нові записи прослуховування телефонних розмов обвинувачених, зокрема, Харченка, Дубинського і Стрєлкова, які підтверджують наявність у сепаратистів установки Бук.

Як відомо, 3 березня цього року в Нідерландах почався судовий процес над чотирма обвинуваченими в трагедії рейсу МН17 Малазійських авіакомпанії. Літак був збитий у небі над Донбасом 17 липня 2016 року, загинуло 289 осіб.

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