В Нидерландах возобновляются слушания по делу сбитого рейса МН17

В Нидерландах возобновляется судебный процесс по делу о сбитом МН17: суд намерен заслушать прогресс защиты одного из обвиняемых Олега Пулатова, после их предполагаемой встречи в России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В ходе предварительного заседания, которое состоялось 31 августа, защита Пулатова сообщила, что возможности провести с ним личную встречу на территории России не было из-за пандемии коронавируса, однако уже забронированы билеты на самолет и в ближайшее время адвокаты отправятся в Российскую Федерацию для встречи с клиентом.

Кроме того, в этом заседании выступили представители родственников погибших. Как сообщалось, 76 родственников жертв катастрофы хотят выступить в суде.

Несмотря на то, что продолжительность предыдущего блока слушаний была заявлена ​​на период с 31 августа по 4 сентября, суд заседал лишь один день, после чего был объявлен перерыв. Аналогичное предупреждение сделано и по нынешним слушаниям, продолжительность которых заявлена ​​до 2 октября.

Слушания проходят при отсутствии всех четырех обвиняемых – трое россиян – Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергей Дубинский, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко.

Ранее, в ходе судебного заседания, которое состоялось 26 июня, прокуратура предоставила новые записи прослушивания телефонных разговоров обвиняемых, в частности, Харченко, Дубинского и Стрелкова, подтверждающие наличие у сепаратистов установки "Бук".

Как известно, 3 марта этого года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малайзийских авиалиний. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2016 года, погибли 289 человек.