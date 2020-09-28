Меркель таємно відвідала Навального у клініці "Шаріте" – ЗМІ

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель таємно відвідала російського опозиціонера Олексія Навального, коли той лікувався від отруєння "Новічком" у клініці "Шаріте".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Видання називає візит Меркель незвичним жестом і стверджує, що це ще один знак того, наскільки канцлерка серйозно сприймає інцидент з Навальним і не збирається спустити справу на гальмах.

Деталі візиту Меркель у клініку не повідомляються.

Нагадаємо, минулого тижня Навального виписали зі стаціонару берлінської клініки "Шаріте", де він проходив лікування після отруєння "Новічком".

Як повідомлялося, для отруєння Навального був застосований новий, більш смертоносний варіант "Новічка", який має більш повільну дію і від якого Навальний мав померти ще в літаку.

14 вересня речник німецького уряду повідомив, що лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".

Читайте також: Отрута для Путіна: що змінює замах на Навального у відносинах Росії та Заходу