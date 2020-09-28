Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель тайно посетила Навального в клинике "Шарите" – СМИ

Понедельник, 28 сентября 2020, 10:14

Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила российского оппозиционера Алексея Навального, когда он лечился от отравления "Новичком" в клинике "Шарите".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Издание называет визит Меркель необычным жестом и утверждает, что это еще один знак того, насколько канцлер серьезно воспринимает инцидент с Навальным и не собирается спустить дело на тормозах.

Детали визита Меркель в клинику не сообщаются.

На прошлой неделе Алексей Навальный был выписан из стационара берлинской клиники "Шарите", где он проходил лечение после отравления "Новичком".

Как сообщалось, для отравления Навального был применен новый, более смертоносный вариант "Новичка", который имеет более медленное действие и от которого Навальный должен был умереть еще в самолете.

14 сентября представитель немецкого правительства сообщил, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального веществом из группы "Новичок".

Читайте также: Яд для Путина: что меняет покушение на Навального в отношениях России и Запада

"Украинская правда" в Threads

Темы: МеркельГерманияНавальныйРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Меркель
Кулеба призвал Германию не повторять ошибку Меркель
Меркель призвала "не сужать мысли" в поисках решения о прекращении войны в Украине
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
Последние новости
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
Все новости...
Реклама: