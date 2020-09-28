Меркель тайно посетила Навального в клинике "Шарите" – СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила российского оппозиционера Алексея Навального, когда он лечился от отравления "Новичком" в клинике "Шарите".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Издание называет визит Меркель необычным жестом и утверждает, что это еще один знак того, насколько канцлер серьезно воспринимает инцидент с Навальным и не собирается спустить дело на тормозах.

Детали визита Меркель в клинику не сообщаются.

На прошлой неделе Алексей Навальный был выписан из стационара берлинской клиники "Шарите", где он проходил лечение после отравления "Новичком".

Как сообщалось, для отравления Навального был применен новый, более смертоносный вариант "Новичка", который имеет более медленное действие и от которого Навальный должен был умереть еще в самолете.

14 сентября представитель немецкого правительства сообщил, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального веществом из группы "Новичок".

Читайте также: Яд для Путина: что меняет покушение на Навального в отношениях России и Запада