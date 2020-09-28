Розчленував пенсіонера і видавав себе за його онука: силовики розкрили вбивство в Києві

Правоохоронці встановили підозрюваного у вбивстві та розчленуванні чоловіка на столичній Оболоні.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП, Нацполіція

Деталі: Правоохоронці розкрили вбивство пенсіонера, яке сталося у грудні 2019 року. Для того, щоб приховати вбивство, підозрюваний розчленував тіло пенсіонера, склав у пакети та втопив в озері.

1 лютого 2020 року в Оболонському районі Києва поблизу затоки "Собаче гирло" рибалки виявили голову людини, загорнуту у поліетиленові пакети. 9 березня 2020 на березі цієї ж затоки були виявлені інші фрагменти людського тіла, які за експертизою ДНК співпали з частиною тіла, виявленою раніше.

Правоохоронці встановили, що загиблим є місцевий мешканець, 1947 р.н. За результатами проведеного розслідування за підозрою у причетності до вбивства пенсіонера був затриманий його квартирант, 1983 р.н.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Суд визнав обґрунтованість підозри в умисному вбивстві, проте у якості запобіжного заходу обрав чоловіку цілодобовий домашній арешт, який прокуратура наразі оскаржує.

Пряма мова Максимець: "Правоохоронці провели колосальну за масштабом роботу для встановлення особи вбитого чоловіка та підозрюваного у заподіянні йому смерті. Загалом, в ході досудового розслідування допитано як свідків 96 осіб,призначено 22 експертизи, проведено відпрацювання мешканців прилеглих будинків, безвісті зниклих осіб, раніше судимих осіб, а також місця збуту електроінструментів, якими міг користуватися злочинець.

Підозрюваним виявився 37-річний уродженець Донеччини, програміст, який винаймав житло у потерпілого. Рідні почали розшукувати пенсіонера, коли він вже тривалий час не виходив на зв'язок. Підозрюваний у цей час залишився жити в квартирі загиблого та представлявся його онуком.

Розуміючи, що заволодіти квартирою потерпілого йому вже не вдасться, підозрюваний змінив адресу проживання та проживав самотньо під Києвом. Під час обшуку за його новою адресою також вилучено докази його причетності до вбивства пенсіонера".