Расчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве

Правоохранители установили подозреваемого в убийстве и расчленении человека на столичной Оболони.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП, Нацполиция

Детали: Правоохранители раскрыли убийство пенсионера, которое произошло в декабре 2019 года. Для того, чтобы скрыть убийство, подозреваемый расчленил тело пенсионера, сложил в пакеты и утопил в озере.

1 февраля 2020 года в Оболонском районе Киева возле залива "Собачье устье" рыбаки обнаружили голову человека, завернутую в полиэтиленовые пакеты. 9 марта 2020 года на берегу этого же залива были обнаружены другие фрагменты человеческого тела, которые по экспертизе ДНК совпали с частью тела, изъятой ранее.

Правоохранители установили, что погибшим является местный житель, 1947 г.р. По результатам проведенного расследования по подозрению в причастности к убийству пенсионера был задержан его квартирант, 1983 г.р.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Суд признал обоснованность подозрения в умышленном убийстве, однако в качестве меры пресечения избрал мужчине круглосуточный домашний арест, который прокуратура сейчас оспаривает.

Прямая речь Максимец: "Правоохранители провели колоссальную по масштабу работу для установления личности убитого мужчины и подозреваемого в причинении ему смерти. В целом, в ходе досудебного расследования допрошены в качестве свидетелей 96 человек, назначены 22 экспертизы, проведена отработка жителей прилегающих домов, пропавших без вести лиц, ранее судимых лиц, а также места сбыта электроинструментов, которыми мог пользоваться преступник.

Подозреваемым оказался 37-летний уроженец Донецкой области, программист, снимал жилье у пострадавшего. Родные начали искать пенсионера, когда он уже долгое время не выходил на связь. Подозреваемый в это время остался жить в квартире погибшего и представлялся его внуком.

Понимая, что завладеть квартирой потерпевшего ему уже не удастся, подозреваемый сменил место проживания и проживал одиноко под Киевом. Во время обыска по его новому адресу также изъяты доказательства его причастности к убийству пенсионера".