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Уряд визначив нову процедуру в'їзду в Україну для іноземців під час пандемії

Понеділок, 28 вересня 2020, 12:06

Уряд України готується ухвалити зміни до постанови № 641, яка запроваджувала заборону на в’їзд іноземних громадян, крім категорій-винятків. Згідно з проєктом рішення, в'їзд буде дозволено за наявності страхового поліса, що включає випадки, пов'язані з Covid-19.

Про це йдеться у проєкті рішення, який є у розпорядженні "Європейської правди".

Документ планують затвердити за процедурою, що дозволяє ухвалювати урядові рішення у дні, коли не відбувається повноцінного засідання уряду.

Згідно з проєктом, з постанови виключать положення, яке запровадило повну заборону на в'їзд іноземців. 

Напомість у статтю 10. "Ha території України на період дії карантину забороняється" додано новий пункт:

4) перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства (крім іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту, працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав - членів НАТО та держав - учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру'', які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил), без наявного поліса (свідоцтво, сертифікат) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією - партнером на території України (асистанс), та покриває витрати, пов'язані з лікуванням COV1D-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні.

Також додається така заборона:

5) перетинання контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією - партнером на території У країни (асистанс), та покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, та діє на строк перебування в Україні.

Процедура самоізоляції та виходу з неї у разі отримання негативного ПЛР-тесту для іноземців, які "прибули з держави або є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19" встановлюється ідентичною з тією, що й для українців, які прибули з таких держав. Виняток встановлений для окремих категорій іноземців, як-то дипломатів, інструкторів НАТО, тощо.

Нагадаємо, раніше речник Держприкордонслужби підтвердив, що загальна заборона на в'їзд іноземців від сьогодні де-факто втратила чинність.

"Українська правда" у Threads

Теми: кордонепідеміякарантинсвіткоронавірус
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