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Запрет на въезд иностранцев в Украину де-факто утратил силу

Понедельник, 28 сентября 2020, 12:06

Запрет на въезд иностранных граждан в Украине, который был введен на период с 28 августа по 28 сентября, де-факто утратил силу.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", это подтвердил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Постановление, в котором также были прописаны ограничения въезда иностранцев, продолжает действовать. Это постановление правительства № 641. В то же время там был четко прописан запрет въезда иностранцев на территорию нашей страны с 28 августа по 00:00 28 сентября. Фактически этой ночью норма о запрете въезда иностранцам в нашу страну прекратила действие. Отныне иностранцам въезд в нашу страну не запрещен", - сказал Демченко в комментарии "Интерфакс-Украина".

По его словам, отдельных требований к иностранцам по самоизоляции или страховому полису при въезде в Украину пока нет.

Как ранее сообщала "Европейская правда", источники в правительстве в конце прошлой недели подтвердили, что Кабмин планирует отменить полный запрет на въезд для иностранных граждан.

На тот момент ожидалось, что с 29 сентября начнут действовать новые правила. Пока неизвестно, когда точно решение будет принято, но есть принципиальное согласие руководства правительства на открытие границ, а также проработаны детали этого решения. Ожидается, что иностранцев приравняют к украинцам, возвращающимся из-за границы.

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Темы: границаэпидемиякарантинмиркоронавирус
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