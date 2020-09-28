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До послаблення карантину готова лише 1 область

Понеділок, 28 вересня 2020, 12:47

Станом на 28 вересня до послаблення карантину в Україні готова лише Кіровоградська область. 

Джерело: сайт Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Київ та 23 області України не готові до пом'якшення карантинних заходів.

У 23 регіонах і столиці перевищений показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення.

У Києві захворюваність на COVID-19 за 14 днів склала 159 на 100 тисяч осіб.

 

Ще гірша ситуація у Тернопільській області (377 хворих на 100 тисяч населення), Чернівецькій (206,8) та Харківській (183,1) областях. В Івано-Франківській цей показник 152,9.

Українська правда
Теми: карантинкоронавірусCovid-2019Україна


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