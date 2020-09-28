К ослаблению карантина готова только 1 область

По состоянию на 28 сентября к ослаблению карантина в Украине готова только Кировоградская область.

Источник: сайт Министерства здравоохранения

Детали: Киев и 23 области Украины не готовы к смягчению карантинных мероприятий.

В 23 регионах и столице превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения.

В Киеве заболеваемость COVID-19 за 14 дней составила 159 на 100 тысяч человек.

Еще хуже ситуация в Тернопольской области (377 больных 100 тысяч населения), Черновицкой (206,8) и Харьковской (183,1) областях. В Ивано-Франковской этот показатель - 152,9.