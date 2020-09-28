Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Україну йдуть зливи

Понеділок, 28 вересня 2020, 13:09
Фото unsplash.com

У найближчі дні активний циклон з центральної Європи зумовить в Україні прохолодну і дощову погоду.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, Укргідрометцентр

Пряма мова Діденко: "Десь поблизу Австрії, Угорщини розминається активний циклон, який завтра прискаче в Україну. Ім’я в нього – Зора. Тому 29-го вересня на Заході, у Вінницькій області, на Одещині можливі сильні зливи, грози.  

Опади дотягнуть, але меншою мірою, до більшості центральних областей, південної частини, окрім Запоріжжя та Криму".

Деталі: Температура повітря 29 вересня протягом дня становитиме +18+23 градуси, на Півдні +24+28 градусів. Вітер східний та південно-східний, поривчастий.

У Києві 29 вересня без істотних опадів, +20 градусів. 

 

30 вересня в Україні відчутно похолодає, по всій території прогнозують дощі. Вночі +9+11, вдень +13+15, на Півдні до +18.

У Києві в останній день вересня дощ, вночі +9+11, вдень +13+15. 

 

Така ж погода утримається і в перші дні жовтня.

  

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Заборона на в’їзд іноземців до України втратила чинність

Степанов розповів, як "червоним зонам" допомогли жорсткіші обмеження

В Україні 2 671 новий хворий на COVID, кількість померлих підбирається до 4 тисяч

Вірменія й Азербайджан поновили взаємні обстріли, кількість загиблих зросла

Лукашенко назвав Макрона незрілим і лякає проблемами через "даму"

Нагірний Карабах: сторони заявили про загибель мирних жителів

Усі новини...
погода
Новий тиждень в Україні буде дощовим і холодним
У Карпатах випав перший сніг
На Херсонщині буревій повалив дерева й пошкодив дахи
Останні новини
14:11
У Кремлі прокоментували конфлікт в Нагірному Карабаху
14:07
Алексієвич полетіла до Німеччини, але планує повернутися в Білорусь
14:06
"Слуга народу" показала, кого веде на вибори, і хоче рахувати голоси паралельно
14:03
COVID-19 може мати прихований негативний вплив на серце – нове дослідження
14:03
Пропагандист Кисельов для сюжету поголився в номері Навального і вдягнув білий халат
13:55
До ювілейної експедиції в Антарктиду шукають майбутніх полярників та полярниць
13:45
Голова правління "Укрзалізниці" про співпрацю з Deutsche Bahn: Не бачу можливості і сенсу
13:34
Київський суд аналізує, чи законне виконання гімну в столичних школах
13:24
Із загиблими в авіакатастрофі Ан-26 прощатимуться у вівторок в Харкові
13:19
Засипати тюремників листами: Тихановська закликала всіх білорусів писати політв'язням
Усі новини...