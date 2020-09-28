В Україну йдуть зливи

У найближчі дні активний циклон з центральної Європи зумовить в Україні прохолодну і дощову погоду.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, Укргідрометцентр

Пряма мова Діденко: "Десь поблизу Австрії, Угорщини розминається активний циклон, який завтра прискаче в Україну. Ім’я в нього – Зора. Тому 29-го вересня на Заході, у Вінницькій області, на Одещині можливі сильні зливи, грози.

Опади дотягнуть, але меншою мірою, до більшості центральних областей, південної частини, окрім Запоріжжя та Криму".

Деталі: Температура повітря 29 вересня протягом дня становитиме +18+23 градуси, на Півдні +24+28 градусів. Вітер східний та південно-східний, поривчастий.

У Києві 29 вересня без істотних опадів, +20 градусів.

30 вересня в Україні відчутно похолодає, по всій території прогнозують дощі. Вночі +9+11, вдень +13+15, на Півдні до +18.

У Києві в останній день вересня дощ, вночі +9+11, вдень +13+15.

Така ж погода утримається і в перші дні жовтня.