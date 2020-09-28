В Украину идут ливни

В ближайшие дни активный циклон с центральной Европы обусловит в Украине прохладную и дождливую погоду.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Прямая речь Диденко: "Где-то поблизости Австрии, Венгрии расходится циклон, который завтра прискачет в Украине. Имя у него – Зора. Поэтому 29-го сентября на Западе, в Винницкой области, в Одесской области возможны сильные ливни, грозы.

Осадки дотянут, но в меньшей степени, до большинства центральных областей, южной части, кроме Запорожья и Крыма".

Детали: Температура воздуха 29 сентября в течение дня составит +18+23 градуса, на юге +24+28 градусов. Ветер восточный и юго-восточный, порывистый.

В Киеве 29 сентября без осадков, +20 градусов.

30 сентября в Украине ощутимо похолодает, по всей территории прогнозируют дожди. Ночью +9+11, днем ​​+13+15, на юге до +18.

В Киеве в последний день сентября дождь, ночью +9+11, днем ​​+13+15.

Такая же погода сохранится и в первые дни октября.